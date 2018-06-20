Что произошло в Петербурге 24 апреля

Piter.tv публикует будничную подборку главных происшествий в Петербурге за последние сутки.

1) У Смольного задержали активистов "Новой Охты" и журналиста Piter.TV Шутка с "бетонным мешком" не дошла до Александра Беглова. Всех участников мирной акции протеста задержали. В отделение полиции попал и журналист канала Piter.TV.

2) Из-за детских шалостей в Кировске произошел пожар около жилого дома Группа школьников из города Кировска во время одной из прогулок совершила поджог прошлогодней травы около одного из жилых зданий. После чего малолетние хулиганы убежали.

3) На Малом Проспекте В.О. подрались водители троллейбуса и каршеринга На Васильевском острове произошла драка между двумя водителями. Дорогу на Малом Проспекте В.О. не поделили шофер троллейбуса и арендатор машины из каршеринговой службы.

4) В ДТП на Богатырском проспекте пострадали четыре человека В Приморском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.Как стало известно, авария случилась утром апреля на пересечении Богатырского и Шуваловского проспектов.

5) Петербурженка сообщила о беременности парню, разукрасив его "Мерседес" краской Петербуржец записал на видео необычное признание местной жительницы о беременности. Девушка решила попросить прощения и рассказать о собственном положении расписав краской автомобиль. По данным очевидцев, инцидент произошел предположительно в Шушарах.

6) Автобус провалился под землю на Будапештской улице Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга под колесами автобуса провалился асфальт. В результате происшествия общественный транспорт с пассажирами внутри ушел под землю.