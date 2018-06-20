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В ДТП на Богатырском проспекте пострадали четыре человека
Сегодня, 12:26
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Rybka123

В ДТП на Богатырском проспекте пострадали четыре человека

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На участке дороги столкнулись две иномарки.

В среду, 24 апреля, в Приморском районе Санкт-Петербурга произошла ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по городу и области.

Как стало известно, авария случилась утром апреля на пересечении Богатырского и Шуваловского проспектов. По предварительной информации на участке дороги столкнулись иномарки "Фольксваген" и "Гели".

В результате столкновения четверо человек получили травмы разной степени тяжести. Одна из пострадавших была госпитализирована в тяжелом состоянии. По факту происшествия проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Теги: богатырский проспект, шуваловкий проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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