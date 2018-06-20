МЧС предупреждает жителей Ленобласти о начале пожароопасного сезона

Сотрудники МЧС просят жителей региона сообщать о всех возгораниях, а также быть осторожными с пиротехникой.

Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют жителям Ленобласти не разжигать костры на территории региона, в частности, не поджигать сухую траву. Важно помнить о том, что пламя способно нанести колоссальный ущерб не только в городах и поселках, но и в полях, лесах.

Как сообщают сотрудники ведомства, в связи с увеличением среднесуточных температур, сходом снежного покрова и вероятным ухудшением лесопожарной обстановки, в конце апреля официально устанавливают пожароопасный сезон.

При этом официальный старт пожароопасного сезона определен с 26 апреля.

Если же вы обнаружили воспламенение, немедленно обратитесь в службу спасения МЧС, а до прибытия пожарных попытайтесь потушить огонь самостоятельно, однако не забывайте при этом о мерах осторожности. Пытаться потушить пожар своими силами можно лишь в том случае, если пламя совсем небольшое и только вспыхнуло. Не пытайтесь самостоятельно тушить большие пожары.

Если же вы станете виновником пожара, сообщают сотрудники ГУ МЧС по СПб и Ленобласти, то вам грозит административная или уголовная ответственность.

Источник: ГУ МЧС по СПб и Ленобласти