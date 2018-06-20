Петербурженка сообщила о беременности парню, разукрасив его "Мерседес" краской

Вика призналась, что ждет малыша, а также извинилась перед Олегом.

Петербуржец записал на видео необычное признание местной жительницы о беременности. Девушка решила попросить прощения и рассказать о собственном положении расписав краской автомобиль. По данным очевидцев, инцидент произошел предположительно в Шушарах.

Свидетель событий отметил, что черная иномарка расписана признаниями в любви, а также извинениями. Известно, что машину испачкала некая Вика. В социальные сетях пользователи шутят, что петербурженка придумала самую дорогостоящую поздравительную открытку отцу будущего ребенка. У петербуржцев возникли сомнения о том, что мужчина просит возлюбленную после того, как она обошлась с его транспортным средством.

Ранее Piter.tv писал о том, что ЗакС продлит матпомощь людям в тяжелой жизненной ситуации до 2022 года.

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