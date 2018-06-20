ЗакС продлит матпомощь людям в тяжелой жизненной ситуации до 2022 года

В ЗакСе Петербурга депутаты рассмотрят проект, который позволит продлить материальную помощь для людей в тяжелом положении до 2022 года. С первого января согласно Социальному кодексу данная мера должна прекратиться. Однако, парламентарии решили позаботиться о возобновлении денежной помощи для нуждающихся.
Правоприменительная практика, а также многочисленные обращения в адрес депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга доказывают востребованность данной меры социальной поддержки
объясняют авторы инициативы
Если законопроект примут, то матпомощь будет выплачиваться до конца 2022 года.
Фото: Piter.tv
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