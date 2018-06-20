ЗакС продлит матпомощь людям в тяжелой жизненной ситуации до 2022 года

Законопроект внесет правки в Социальный кодекс.

В ЗакСе Петербурга депутаты рассмотрят проект, который позволит продлить материальную помощь для людей в тяжелом положении до 2022 года. С первого января согласно Социальному кодексу данная мера должна прекратиться. Однако, парламентарии решили позаботиться о возобновлении денежной помощи для нуждающихся.

Правоприменительная практика, а также многочисленные обращения в адрес депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга доказывают востребованность данной меры социальной поддержки объясняют авторы инициативы

Если законопроект примут, то матпомощь будет выплачиваться до конца 2022 года.

Фото: Piter.tv