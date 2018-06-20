В Смольном расширили гарантии предоставления матпомощи петербуржцам

Матпомощь будет предоставляться адресно семьям, где доход на человека двукратно ниже прожиточного минимума.

В Смольном утвердили перечень расходов для материальной помощи в трудной жизненной ситуации. В список вошли цифровое приемное оборудование, ремонт жилплощади, а также путевки в оздоровительные учреждения для детей-инвалидов дошкольного возраста.

Матпомощь будет предоставляться адресно семьям, где доход на каждого человека двукратно ниже прожиточного минимума. Напомним, что в северной столице он составляет 11055 рублей.

Ранее сообщалось, что в Петербурге бездомным раздадут по шесть квадратных метров жилья.

Видео и фото: Piter.TV