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В Петербурге бездомным раздадут по шесть квадратных метров жилья
Сегодня, 11:56
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Alena_Zinovieva

В Петербурге бездомным раздадут по шесть квадратных метров жилья

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Для этого нужно встать на учет в органы социальной защиты населения.

Депутаты Законодательного собрания предложили помочь бездомным людям с жильем. Эту инициативу поддержали 27 марта на планерном заседании городского парламента. В том числе это предложение заинтересовало врио губернатора Петербурга Александра Беглова.

По словам авторов проекта, один человек сможет получить не менее 6 квадратных метров жилой площади. Для того чтобы получить социальное жилье, бездомному необходимо встать на учет в органы социальной защиты населения. По состоянию на 27 марта, в Петербурге состоят на учете 3066 бездомных. Жилье должны предоставить всем без исключения.

Ранее мы писали, что Беглов вручил ключи от новой квартиры бывшему спецназовцу.

Фото: Piter.TV

Теги: бездомные спб, депутаты закса, социальное жилье
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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