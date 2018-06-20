В Петербурге бездомным раздадут по шесть квадратных метров жилья

Для этого нужно встать на учет в органы социальной защиты населения.

Депутаты Законодательного собрания предложили помочь бездомным людям с жильем. Эту инициативу поддержали 27 марта на планерном заседании городского парламента. В том числе это предложение заинтересовало врио губернатора Петербурга Александра Беглова.

По словам авторов проекта, один человек сможет получить не менее 6 квадратных метров жилой площади. Для того чтобы получить социальное жилье, бездомному необходимо встать на учет в органы социальной защиты населения. По состоянию на 27 марта, в Петербурге состоят на учете 3066 бездомных. Жилье должны предоставить всем без исключения.

Ранее мы писали, что Беглов вручил ключи от новой квартиры бывшему спецназовцу.

Фото: Piter.TV