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Беглов вручил ключи от новой квартиры бывшему спецназовцу
Сегодня, 10:18
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Alena_Zinovieva

Беглов вручил ключи от новой квартиры бывшему спецназовцу

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Мужчина лишился жилья по вине мошенников.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов вручил ключи от новой квартиры бывшему спецназовцу Николаю Евтуху. Мужчина лишился жилья по вине мошенников. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В 1990-е гг. майор внутренней службы Николай Евтух получил тяжелое ранение во время боевых действий в Чечне. Мужчина получил инвалидность. По вине мошенников он лишился жилья и в последние годы был вынужден жить в казарме спецназа. Правительство Петербурга решило помочь Николаю и выделило социальное жилье для него.

Есть законы, но сердце выше всяких правил, и есть ситуации, когда нужно протянуть руку помощи.

Александр Беглов

Ранее мы писали, что Александр Беглов расширил перечень расходов для получения матпомощи.

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: александр беглов, мошенничество, социальное жилье
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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