Александр Беглов расширил перечень расходов для получения матпомощи

В Правительстве Петербурга подписали новые статьи расходов для использования матпомощи.

Временный градоначальник Петербурга утвердил новый перечень расходов, на которые можно будет потратить материальную помощь в трудной жизненной ситуации.В обновленный список вошли цифровое приемное оборудование, ремонт жилплощади, а также путевки в оздоровительные учреждения для детей-инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Стоит добавить, что матпомощь будет предоставляться адресно семьям, в которых доход на каждого члена двукратно ниже прожиточного минимума - 22, 042 рубля 60 копеек по Северной столице.

Ранее Piter.tv писал о том, что в апреле "Россия-1" покажет документалку о Валентине Матвиенко.

Фото: Piter.tv