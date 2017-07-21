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Александр Беглов расширил перечень расходов для получения матпомощи
Сегодня, 15:28
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lesjasap

Александр Беглов расширил перечень расходов для получения матпомощи

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В Правительстве Петербурга подписали новые статьи расходов для использования матпомощи.

Временный градоначальник Петербурга утвердил новый перечень расходов, на которые можно будет потратить материальную помощь в трудной жизненной ситуации.В обновленный список вошли цифровое приемное оборудование, ремонт жилплощади, а также путевки в оздоровительные учреждения для детей-инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Стоит добавить, что матпомощь будет предоставляться адресно семьям, в которых доход на каждого члена двукратно ниже прожиточного минимума - 22, 042 рубля 60 копеек по Северной столице.

Ранее Piter.tv писал о том, что в апреле "Россия-1" покажет документалку о Валентине Матвиенко.

Фото: Piter.tv

Теги: александр беглов, материальная помощь, трудная жизненная ситуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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