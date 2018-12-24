В апреле "Россия-1" покажет документалку о Валентине Матвиенко

Режиссеры расскажут о трудовой деятельности экс-губернатора Петербурга.

В честь 70-летия спикера Совета Федерации и бывшего губернатора Петербурга Валентины Матвиенко телеканал "Россия-1" покажет документальный фильм. Об этом сообщает ФБА "Экономика Сегодня". Режиссером проекта выступил Саид Мамедов. По предварительным сведениям, картину зрители увидят 7 апреля.

Сюжет фильма расскажет о работе Матвиенко послом СССР, а затем и России на Мальте, в Греции, вице-премьером страны. Завершится история временем управления Северной столицей, а после - постом в верхней палате парламента России

Стоит добавить, что в съемках были задействованы президент государства Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей лавров, а также мэр столицы сергей Собянин, руководитель корпорации "Газпром" Алексей Миллер и глава "Сбербанка" Герман Греф.

Ранее Piter.tv писал о том, что Беглов хочет выдвинуть в сенаторы от Петербурга Валентину Матвиенко.

Фото: Piter.tv