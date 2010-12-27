Беглов хочет выдвинуть в сенаторы от Петербурга Валентину Матвиенко

Это может сыграть положительную роль в отношении врио губернатора.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов планирует включить спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко в тройку своих кандидатов в сенаторы после официального объявления о своем участии в выборах губернатора Петербурга. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к руководству региона и Кремлю.

Как отмечает политолог Глеб Кузнецов, это может сыграть положительную роль в отношении Беглова. Ведь многие петербуржцы тоскуют по временам губернаторства Валентины Матвиенко.

Валентина Матвиенко была делегирована в верхнюю палату парламента предыдущим губернатором Петербурга Георгием Полтавченко. Выборы нового губернатора Петербурга пройдут осенью 2019 года.

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