Причины смерти супруга Валентины Матвиенко

Они были в браке более 40 лет.

Владимир Матвиенко, супруг председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, умер в четверг, 30 августа. Данную информацию подтвердили ТАСС в пресс-службе верхней палаты парламента.

Историческая справка

О месте и дате рождения супруга Валентины Матвиенко не известно, мужчина всячески скрывался от публичной жизни. Он свою жизнь посвятил науке и преподавательской деятельности.

Но кое-какие детали их общей жизни с Валентиной Матвиенко все-таки известны: они еще в студенческие годы познакомились в Ленинградском химико-фармацевтическом институте, на 5 курсе расписались.

Через год Валентина начала строить свою партийную карьеру, в 1974 у нее родился сын Сергей. Большую часть времени Валентина Матвиенко ездила по стране, а в это время ее муж воспитывал сына и преподавал в Ленинградской военно-медицинской академии. Преподавал там он до самой пенсии, практически не покидая Санкт-Петербург.

Их сын Сергей окончил вуз и в 2006 году возглавил сеть предприятий, принадлежащих банку "ВТБ". Во время второго брака у него и его жены Юлии родилась дочь Арина. Внучку на своей даче в Ленинградской области воспитывал дедушка Владимир.

Причины смерти Владимира Матвиенко: почему умер Матвиенко?

После выхода на пенсию мужчина построил себе дачу на станции "Громово" в Ленинградской области и стал там дальше заниматься наукой. С годами здоровье стало ухудшаться и в итоге Владимир Матвиенко оказался в инвалидном кресле. Возможно, продолжительная болезнь и стала причиной смерти. До последних дней своей жизни он оставался верен себе, тихо жил в селе и никогда не хвастался своими знаменитыми женой и сыном.

В Совет Федерации поступают соболезнования в связи со смертью супруга председателя палаты.



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