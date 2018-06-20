Из-за детских шалостей в Кировске произошел пожар около жилого дома

Группа школьников из города Кировска во время одной из прогулок совершила поджог прошлогодней травы около одного из жилых зданий. После чего малолетние хулиганы убежали. На место пожара прибыла бригада спасателей. К счастью, пламя вовремя потушили, никто из людей не пострадал.
В группе "Gorod47.ru-Кировский р-н Ленинградская область" в "ВКонтакте" сообщили об опасной шалости: дети устроили пожар, запалив сухую траву около жилого дома. Участники группы призывают провести с детьми воспитательные беседы для профилактики подобных происшествий.
Отметим, что МЧС Ленинградской области предупреждает о том, что стартует сезон повышенной пожароопасности в области с 26 апреля 2019 года.
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