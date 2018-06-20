Видео: автобус провалился под землю на Будапештской улице

Причиной разрушения дорожного покрытия стал прорыв трубы с горячей водой.

В среду, 24 апреля, во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга под колесами автобуса провалился асфальт. В результате происшествия общественный транспорт с пассажирами внутри ушел под землю. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

В ОГИБДД по району сообщили, что инцидент случился на пересечении Будапештской улицы и улицы Димитрова. Причиной разрушения дорожного покрытия стал прорыв трубы с горячей водой. На место прибыли сотрудники спецслужб. Людей из автобуса эвакуировали через люк. По предварительным данным никто из пассажиров не пострадал.

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Видео: Piter.TV