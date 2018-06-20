На Малом Проспекте В.О. подрались водители троллейбуса и каршеринга

Шофер легковушки повалил на землю водителя 9-го троллейбуса.

На Васильевском острове произошла драка между двумя водителями. Дорогу на Малом Проспекте В.О. не поделили шофер троллейбуса и арендатор машины из каршеринговой службы.

Очевидцы смогли зафиксировать на видео, как мужчины дерутся прямо у обочины проезжей части. Один из них повалил на землю оппонента. Видеозапись с конфликтной ситуацией выложена в социальные сети. Петербуржцы возмущены тем, что драчунов никто не бросился разнимать. К мужчинам бросился только один прохожий, который и заставил агрессивно настроенных людей разойтис в разные стороны.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Ленинском прорвало трубу с кипятком: никто не пострадал.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб