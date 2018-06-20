На Ленинском прорвало трубу с кипятком: никто не пострадал

"Теплосеть" выясняет причины коммунальной аварии в Кировском районе.

В Кировском районе Санкт-Петербурга произошла коммунальная авария. Около 144 дома корпус 2 по Ленинскому проспекту прорвало трубопровод. Об этом сообщают очевидцы событий. Местные жители смогли сфотографировать инцидент.

На данный момент специалисты "Теплосети" занимаются ликвидацией проблемы. По данным ремонтной службы, кипяток начал выливаться около 140 здания по Ленинскому. Сообщение о прорыве поступило на пульт диспетчера в 12.17. Специалисты локализуют вытекание горячей воды на поверхность.

Отметим, что на потребителей коммунальная ситуация не повлияла. Причины повреждения устанавливаются.

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Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб