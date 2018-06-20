На Ваське продают промышленный памятник конструктивизма

На территории бывшего завода планируют построить спорт-центр, офисы или магазин.

На Васильевском острове выставили на продажу производственное здание, выполненное в духе конструктивизма. Нынешний владелец предлагает покупателям преобразовать помещения под торговые зоны, бизнес-центры или фитнес-центр. Объявление о реализации башни "Красного гвоздильщика" выставлено на сайте Avito.

Продаваемый объект представляет собой канатных цех завода с водонапорной башней. Территорию в 7,3 тысячи квадратных метров собираются реализовать за 238 миллионов рублей. Ранее компания-владелец собиралась восстановить здание и приспособить под современные нужды.

В дальнейшем, в случае, если объект будет выкуплен иным собственником, охранные обязательства будут переданы ему с сохранением непрерывности исполнения прокомментировал застройщик

Отметим, что на данный момент проект реконструкции готов. Заявители ждут ответа по работам от Комитета по охране памятников.

Ранее Piter.tv писал о том, что ЗакС хочет поменять правила реновации, чтобы ускорить переезд петербуржцев.

Фото: Авито, карповка.ру