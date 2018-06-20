ЗакС хочет поменять правила реновации, чтобы ускорить переезд петербуржцев

Петербургские парламентарии рассматривают поправки в региональную программу о реновации. Об этом сообщает ФБА "Экономика Сегодня". Изменения приняты депутатами в первом чтении.
Согласно правкам, петербуржцы смогут переселяться в новостройки в пределах муниципального района, а не квартала. Автором инициативы выступает Денис Четырбок. Спикер заявил, что благодаря подобной мере Правительство сможет быстрее выдавать жилплощади местному населению.
Изменения затронут стартовые пятна. В некоторых из муниципалитетов на данный момент не существует подобных пространств, что делает переезд по программе реновации невозможным.
Ранее Piter.tv писал о том, что музей обороны и блокады Ленинграда останется в Соляном переулке.
Фото: Piter.tv
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Четырбок- строительное лобби! Меньше всего его волнуют жители хрущевок!