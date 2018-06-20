Смольный планирует отдать заведению несколько зданий в том же районе.

Музей обороны и блокады Ленинграда останется в СОляном переулке. Заведение еще в 2028 году закрылось на реконструкцию. Тогда же в Смольном начали обсуждать возможный переезд учреждения. Благодаря изменению локации чиновники надеялись увеличить пространство экспозиции. В планах значился переезд на Смольную набережную. Однако, местные жители, историки и краеведы выступили против инициативы.

На данный момент Правительство рассматривает вариант с передачей музею других площадей на Соляном переулке. Речь идет о корпусах, выходящих на Гангутскую улицу, а также внутриквартальные здания.

Напомним, что в доме 9 по Соляному переулку музей располагается с момента открытия с апреля 1944 года. Все здание было отдано учреждению, но после 1953 года его закрыли во время процесса "Ленинградское дело". Постоянная выставка открылась только в 1995 году, но уже в усеченном виде. Сейчас территория экспозиции занимает тысячу квадратных метров. Оставшиеся 27 тысяч квадратных метров принадлежат министерству обороны страны.

Стоит отметить, что в январе 2019 года на восстановление и расширение выставки город выделил музею 150 миллионов рублей.

Ранее Piter.tv писал о том, что в СПбГУ заявили об открытии Музея Набокова, который временно был недоступен из-за ремонта.

Фото: Piter.tv