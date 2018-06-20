В СПбГУ заявили об открытии Музея Набокова, который временно был недоступен из-за ремонта

Туристы получат возможность посетить музей уже 29 апреля.

Представители СПбГУ успокоили петербургских активистов, которые обеспокоились возможным закрытием музея Набокова. Культурное учреждение временно оказалось недоступно для посещений из-за ремонта. Однако, сотрудники отметили, что музей вновь откроется уже 29 апреля. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В университете пояснили, что проводимые работы создавали угрозу историческим интерьерам и старинным экспонатам, поэтому и был перекрыт вход. Однако, позже логистика ремонта была изменена по договоренности с руководством, поэтому музей снова сможет функционировать.

Фото: Piter.tv