Что произошло в Петербурге 20 марта

Piter.TV публикует подборку самых значимых событий сегодняшнего дня.

1) Жена игрока "Зенита" заявила о расизме в балетной школе Петербурга

Супруга волейболиста из "Зенита" Присцилла Камехо рассказала о проявлениях расизма по отношению к дочери в России. Недовольство вызвано отношением к малышке в балетной школе. Из-за этого семье пришлось поменять учреждение на другое.

2) На проспекте Обуховской обороны водителю стало плохо, он снес 2 машины и автобус

На проспекте Обуховской Обороны под путепроводом над Обводным каналом водителю резко стало плохо, он вылетел на встречную полосу. Он резко выскочил на встречную полосу и врезался в два автомобиля и автобус.

3) Две иномарки влетели друг в друга на юге Петербурга

Во Фрунзенском районе Петербурга произошла серьезная авария. По словам очевидцев, две иномарки столкнулись на большой скорости на пересечении улиц Димитрова и Будапештской.

4) Сергей Шнуров объявил о последнем туре группы "Ленинград"

Фронтмен и идейный вдохновитель группировки "Ленинград" Сергей Шнуров объявил о прощальном туре коллектива.

5) В массовом ДТП на Будапештской пострадали пять человек

На записи видно, что первая легковушка встала перед перекрестком, желая повернуть налево. Сзади на большой скорости подъезжает Nexia и выталкивает ее на середину дороги.

6) Фура сплющила "Жигули" на Софийской улице

Во Фрунзенском районе Петербурга произошла серьезная авария. По словам очевидцев, фура смяла "Жигули" на Софийской улице, возле съезда на КАД.