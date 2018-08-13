Видео: на проспекте Обуховской обороны водителю стало плохо, он снес 2 машины и автобус

Очевидцы сообщают, что на месте ДТП сильный запах ацетона, возможно, у водителя запущенная форма диабета.

На проспекте Обуховской Обороны под путепроводом над Обводным каналом водителю резко стало плохо, он вылетел на встречную полосу. Об этом сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП".

По словам свидетелей, водителю стало плохо, он резко выскочил на встречную полосу и врезался в два автомобиля и автобус. Все полосы движения перекрыты. Другие очевидцы сообщают, что на месте ДТП сильный запах ацетона, возможно, у водителя запущенная форма диабета. Он то приходит в себя, но снова отключается.

О других пострадавших никакой информации не поступало.

Ранее на Piter.TV: Машина ЖКХ столкнулась с автобусом №15 на Невском проспекте.

Фото и видео: ДТП и ЧП. СПб/ ВК