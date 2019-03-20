Две иномарки влетели друг в друга на юге Петербурга

Одна машина вылетела на тротуар, другая — врезалась в ограждение.

Днем 20 марта во Фрунзенском районе Петербурга произошла серьезная авария. По словам очевидцев, две иномарки столкнулись на большой скорости на пересечении улиц Димитрова и Будапештской. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

Свидетели ДТП рассказали, что после столкновения Mercedes-Benz вылетел на тротуар, а Audi врезалась в ограждение. У одной из машин сработали подушки безопасности.

По предварительным данным, никто из пешеходов не пострадал, а водители не получили серьезных травм. На месте аварии работают сотрудники ДПС.

Ранее мы писали, что на КАД и трассе "Сортавала" вышло из строя оборудование.

Видео: Piter.TV