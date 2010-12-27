На КАД и трассе "Сортавала" вышло из строя оборудование

Работы по восстановлению системы будут вестись около трех дней.

В среду, 20 марта, на севере КАД и областном участке трассы "Сортавала" вышла из строя автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД). В результате чего здесь погасли табло и знаки переменной информации. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Причиной неполадок стала авария на кабельной сети. Проблемы возникли на участке трассы "Сортавала" с 0-го по 57-й км и на двух участках КАД от Приморского шоссе до Токсовского с 0-го по 30-й км внутреннего кольца и с 111-го по 141-й км внешнего кольца. Работы по восстановлению системы будут вестись около трех дней.

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Фото: Piter.tv