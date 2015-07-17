На улице Куйбышева ограничат движение со 2 июня по 7 июля

Пройдут работы по ремонту трамвайных путей.

В Петроградском районе на улице Куйбышева со 2 июня по 7 июля вводятся дорожные ограничения. Пройдут работы по ремонту трамвайных путей. Об этом рассказали в Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

В указанные числа затруднится проезд по улице Куйбышева от Каменноостровского проспекта к Сампсониевскому мосту, в обратную сторону – от переправы к улице Чапаева. Закрыт для движения будет и перекресток улицы Чапаева с улицей Куйбышева.

Кроме того, 2-15 июня при движении от Пеньковой улицы к Пинскому переулку перекроют проезд на перекрестке с мостом. А 16-28 июня при движении от Пинского переулка к Пеньковой улице проехать получится только прямо по набережной без поворота на мост и улице Куйбышева.

На Троицкой площади организуют двусторонее движение вместо одностороннего от улицы Куйбышева к Петровской набережной.

Обращайте внимание на знаки и будьте внимательны на дорогах, заранее выбирайте маршрут. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее на Piter.TV: две полосы и съезд будут перекрыты на КАД ночью 1 июня.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга