Две полосы и съезд будут перекрыты на КАД ночью 1 июня

Чтобы минимизировать неудобства для водителей и избежать возможных пробок, дорожные работы запланированы на ночной период, характеризующийся наименьшей интенсивностью трафика.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сообщило о предстоящем закрытии полос движения и съезда на Кольцевой автодороге Петербурга ночью с 31 мая на 1 июня.

С 20:00 вечера 31 мая до 7:00 утра следующего дня будут заблокированы по две полосы как внутреннего, так и внешнего кольца КАД, вблизи транспортной развязки с федеральной трассой М-10.

Дополнительно 1 июня с 2-х ночи до 7-ми утра планируется закрыть съезд № 7.

По официальной информации, перекрытия связаны с проведением работ по укладке бетона на новом участке автомобильной дороги, предназначенном для возведения путепровода над Кольцевой автодорогой. Перекрытие направлено на обеспечение полного ограничения автомобильного движения на указанном направлении трассы: въезд с Московского проспекта от станции метро "Звёздная" на внутреннюю сторону КАД будет закрыт для машин. Объём выполняемых работ значителен: длина закладываемого участка составляет 56 метров, для укладки асфальтобетонного покрытия понадобится 154 кубометра бетона.

Чтобы минимизировать неудобства для водителей и избежать возможных пробок, дорожные работы запланированы на ночной период, характеризующийся наименьшей интенсивностью трафика.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"