Особо охраняемые природные территории Ленобласти продолжают приводить в порядок

Объекты страдают от погоды, времени и действий вандалов.

Ремонт инфраструктуры продолжается на особо охраняемых природных территориях Ленобласти. Об этом сообщили в комитете по природным ресурсам региона 11 июня.

На фотографии ведомства представлены работы в заказнике "Раковые озера", где обновляют настил. Кроме того, в течение года там меняют эколого-просветительские щиты, таблички, аншлаги, а также приводят в порядок места для отдыха, беседки, скамейки, обновляют разметку.

Если есть желание сообщить об объектах инфраструктуры экотроп, требующих ремонта, напишите на почту help@ooptlo.ru.

Вы также можете написать о проблеме в личные сообщения Дирекции по особо охраняемым природным территориям Ленобласти в группе во "ВКонтакте" или позвонить по телефону: +7 (921) 636-69-39. Пресс-служба комитета по природным ресурсам Ленобласти

Объекты страдают от погоды, времени и действий вандалов. Бывает, что недобросовестные посетители разрисовывают щиты, пробивают их острыми предметами или спиливают.

Напоминаем, что все элементы инфраструктуры учтены и являются государственным имуществом, порча, уничтожение или хищение которого является правонарушением, а в случае нанесения ущерба – преступлением, что повлечет за собой уголовное наказание. Пресс-служба комитета по природным ресурсам Ленобласти

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти идет подготовка к новому сезону охоты, который стартует с 1 августа.

Фото: пресс-служба комитета по природным ресурсам Ленобласти