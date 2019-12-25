В Ленобласти идет подготовка к новому сезону охоты, который стартует с 1 августа

Началась подготовка к новому сезону охоты на территории Ленобласти, который стартует с 1 августа текущего года и продлится до 1 августа 2026 года. Об этом сообщили в региональном комитете по природным ресурсам.
Ведомство утвердило заключения государственной экологической экспертизы регионального уровня материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов, касающихся лося, рыси и косули европейской.
Решение об утверждении лимитов добычи лося, рыси и косули европейской и квот их добычи принимает губернатор Ленобласти при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих объемы (лимит, квоты) изъятия объектов животного мира косули европейской, после согласования с Минприроды РФ.
Пресс-служба комитета по природным ресурсам Ленобласти
Предполагается установить лимит изъятия лося в количестве 2303 особи, рыси – 20 особей, косули европейской – 58 особей.
Мы напоминаем всем заинтересованным сторонам о важности соблюдения установленных норм и правил охоты для сохранения экосистемы региона и поддержания устойчивого населения охотничьих ресурсов.
Пресс-служба комитета по природным ресурсам Ленобласти
Ранее мы рассказывали о том, что охотник стрелял в краснокнижных лебедей на озере возле деревни Малое Замостье.
Фото: pexels
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