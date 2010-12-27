В Петербурге началась весенняя просушка садов и парков

Для горожан временно недоступны девять зон.

Девять петербургских парков и садов закрыли на весеннюю просушку. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

Для горожан и гостей города временно недоступны: Таврический сад, Екатерининский сквер, Казанский сквер, Овсянниковский сад, сквер Галины Старовойтовой, Юсуповский сад, сад Сан-Галли, Никольский сад и сад на улице Декабристов.

В комитете объяснили, что после зимы дорожки в парках и садах напитаны влагой, а нижний слой — еще не оттаял. Если не делать просушки, то активные прогулки людей могут повредить покрытие.

В среднем на весеннюю просушку тратится 2-3 недели. За это время специалисты очистят территорию от мусора, вымоют урны и отремонтируют садовую мебель.

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