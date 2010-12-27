Фура сплющила "Жигули" на Софийской улице

На месте происшествия приехала реанимация.

Днем 20 марта во Фрунзенском районе Петербурга произошла серьезная авария. По словам очевидцев, фура смяла "Жигули" на Софийской улице, возле съезда на КАД. В сети появилась фотография с места происшествия.

По всей видимости, удар был очень сильным, так как переднюю часть отечественной легковушки буквально сплющило. На место аварии приехала реанимация. О состоянии пострадавших и их количестве пока ничего неизвестно.

Ранее мы писали, что в массовом ДТП на Будапештской пострадали пять человек.

Фото: Мегаполис