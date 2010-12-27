  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Фура сплющила "Жигули" на Софийской улице
Сегодня, 17:44
86
Alena_Zinovieva

Фура сплющила "Жигули" на Софийской улице

0 0

На месте происшествия приехала реанимация.

Днем 20 марта во Фрунзенском районе Петербурга произошла серьезная авария. По словам очевидцев, фура смяла "Жигули" на Софийской улице, возле съезда на КАД. В сети появилась фотография с места происшествия.

По всей видимости, удар был очень сильным, так как переднюю часть отечественной легковушки буквально сплющило. На место аварии приехала реанимация. О состоянии пострадавших и их количестве пока ничего неизвестно.

Ранее мы писали, что в массовом ДТП на Будапештской пострадали пять человек.

Фото: Мегаполис

Местоположение на карте:

Теги: авария, реанимация, серьезное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

Оставить комментарий