В массовом ДТП на Будапештской пострадали пять человек

Аварию зафиксировали на видео камеры наружного наблюдения.

Днем 20 марта на пересечении проспекта Славы и Будапештской улицы произошла авария с участием трех машин. В сети появилось видео с места происшествия. Запись была сделана камерами наружного наблюдения.

Виновник аварии - Daewoo Nexia - решил сыграть в боулинг на проезжей части и подбил сразу две машины. На записи видно, что первая легковушка встала перед перекрестком, желая повернуть налево. Сзади на большой скорости подъезжает Nexia и выталкивает ее на середину дороги. Эта машина в свою очередь цепляет на пути третью, ехавшую по второй полосе.

Сообщается, что в ДТП пострадали пять человек. Об их состоянии ничего неизвестно. Стражи порядка разбираются в обстоятельствах случившегося.

Ранее мы писали, что две иномарки влетели друг в друга на юге Петербурга.

Видео: YouTube / Слава Будапештский