Жена игрока "Зенита" заявила о расизме в балетной школе Петербурга

Женщине пришлось перевести дочь в другое учреждение из-за непринятия малышки другими родителями.

Супруга волейболиста из "Зенита" Присцилла Камехо рассказала о проявлениях расизма по отношению к дочери в России. Недовольство вызвано отношением к малышке в балетной школе. Из-за этого семье пришлось поменять учреждение на другое.

Камила заметила, что не толерантное отношение исходило от родителей воспитанниц, а не от ровесниц дочери. Историю жена Ореола Камехо опубликовала в Instagram. Она объяснила, что некоторое время четырехлетней девочке приходилось брать индивидуальные занятия, но сейчас она перешла в другую балетную школу.

Как оказалось, некоторые родители были против общения их детей с моей темнокожей малышкой расстроена Присцилла

Женщина выразила сожаление, что сотрудники школы не смогли обеспечить дружескую атмосферу в коллективе, а также воспитать уважение, несмотря на цвет кожи или физические недостатки.

Женщина высказалась, что сотрудники учреждений дополнительного образования детей должны не только воспитывать в малышах профессиональные навыки, но еще и заботиться о создании дружеской атмосферы между ребятами, о воспитании уважения друг другу независимо от цвета кожи или физических недостатков.

Фото: Instagram/priscila_camejo