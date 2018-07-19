Жена игрока "Зенита" заявила о расизме в балетной школе Петербурга

Супруга волейболиста из "Зенита" Присцилла Камехо рассказала о проявлениях расизма по отношению к дочери в России. Недовольство вызвано отношением к малышке в балетной школе. Из-за этого семье пришлось поменять учреждение на другое.
Камила заметила, что не толерантное отношение исходило от родителей воспитанниц, а не от ровесниц дочери. Историю жена Ореола Камехо опубликовала в Instagram. Она объяснила, что некоторое время четырехлетней девочке приходилось брать индивидуальные занятия, но сейчас она перешла в другую балетную школу.
Как оказалось, некоторые родители были против общения их детей с моей темнокожей малышкой
расстроена Присцилла
Женщина выразила сожаление, что сотрудники школы не смогли обеспечить дружескую атмосферу в коллективе, а также воспитать уважение, несмотря на цвет кожи или физические недостатки.
Женщина высказалась, что сотрудники учреждений дополнительного образования детей должны не только воспитывать в малышах профессиональные навыки, но еще и заботиться о создании дружеской атмосферы между ребятами, о воспитании уважения друг другу независимо от цвета кожи или физических недостатков.
Фото: Instagram/priscila_camejo
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Ребенка жаль. Не дело, что взрослые лезут в детские дела. Однако, а всё ли это из-за расизма? Может это сама спутавшаяся с чернокожим виновата? Достаточно "звездюков" требующих для своего ребенка повышенного внимания, что ВСЕГДА отражается на отношениях к их детям.
Говорят, что в Норвегии (в одном из столичных театров) был поставлен балет "Лебединое озеро". Все с трепетом ожидали появления "маленьких лебедей" в соответствующем танце. Понятно, что ожидать того, что все лебеди будут "одного помета" (читай- одинаковые) было глупо, но когда на сцену выбежали не только разновеликие "лебедята", но и разноцветные ... весь зал лежал от хохота! Черный лебедь в белой пачке - это круто!