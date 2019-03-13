Что произошло в Петербурге 13 марта

Piter.tv подготовил подборку главных событий в городе на Неве.

1) Милонов стал лицом одного из петербургских баров

Сам парламентарий высоко оценил подобную идею. Кроме того, он заявил, что с ним рисунок не согласовывали. Судиться за авторские права Милонов не будет.

2) В ДТП на Карповке пострадали двое человек

В аварии в Петроградском районе, где автомобиль врезался в дерево, пострадали два человека. Водитель легковушки и пассажир были доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.

3) На улице Дыбенко загорелась квартира

Огонь охватил площадь в 15 квадратных метров в одной из комнат двухкомнатной квартиры. Из помещения спасатели эвакуировали пенсионера, двух женщин и двух детей.

4) Около общежития СПбГУ в Петергофе нашли труп студента

Погибшим оказался студент четвертого курса по направлению "Физика". Учащиеся добавляют, что студент выпал из окна 13 этажа.

5) В Ленинградской области перевернулся грузовик

По словам очевидцев, не трассе недалеко от поселка Красная Заря, водитель большегруза не смог войти в поворот, из-за чего фура перевернулась.

6) В сети появились видео ограбления студента на улице Ивана Фомина

Неизвестные связали юношу пластиковыми хомутами и забрали сумку, в которой лежали 950 000 рублей.