Что произошло в Петербурге 13 марта

1) Милонов стал лицом одного из петербургских баров
Сам парламентарий высоко оценил подобную идею. Кроме того, он заявил, что с ним рисунок не согласовывали. Судиться за авторские права Милонов не будет.
2) В ДТП на Карповке пострадали двое человек
В аварии в Петроградском районе, где автомобиль врезался в дерево, пострадали два человека. Водитель легковушки и пассажир были доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.
3) На улице Дыбенко загорелась квартира
Огонь охватил площадь в 15 квадратных метров в одной из комнат двухкомнатной квартиры. Из помещения спасатели эвакуировали пенсионера, двух женщин и двух детей.
4) Около общежития СПбГУ в Петергофе нашли труп студента
Погибшим оказался студент четвертого курса по направлению "Физика". Учащиеся добавляют, что студент выпал из окна 13 этажа.
5) В Ленинградской области перевернулся грузовик
По словам очевидцев, не трассе недалеко от поселка Красная Заря, водитель большегруза не смог войти в поворот, из-за чего фура перевернулась.
6) В сети появились видео ограбления студента на улице Ивана Фомина
Неизвестные связали юношу пластиковыми хомутами и забрали сумку, в которой лежали 950 000 рублей.
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