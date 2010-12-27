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Милонов стал лицом одного из петербургских баров
Сегодня, 18:52
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IRINA_CHALKINA

Милонов стал лицом одного из петербургских баров

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Парламентарий высоко оценил такую идею.

В Петербурге появился бар, который сделал рекламу с образом Депутата Государственной думы Виталием Милоновым. Об этом сообщают петербуржцы в соцсетях.

Герой рекламы отправляет настоящих мужчин в правильном направлении.

Самое забавное, что по-соседству действительно Гей-бар
А еще интересно, как всеми "любимый" товарищ Милонов их до сих пор не прикрыл

отмечают горожане

Сам парламентарий высоко оценил подобную идею. Кроме того, он заявил, что с ним рисунок не согласовывали. Судиться за авторские права Милонов не будет.

Ранее мы сообщали о том, что Милонов призвал запретить Шнурова и Ленинград

Фото:pikaby
 

 

 

 

Теги: милонов, новости спб, реклама спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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