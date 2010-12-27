Милонов призвал запретить Шнурова и Ленинград

По мнению чиновника песни "Ленинграда" пропагандируют алкоголь, что подает негативный пример молодым людям.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов негативно высказался о лидере группировке "Ленинград" и призвал запретить творчество музыканта. Об это сообщает агентство новостей "Москва".

По мнению чиновника песни "Ленинграда" пропагандируют алкоголь, что подает негативный пример молодым людям. Милонов считает, что Шнурова надо позвать на шоу Андрея Малахова и показать истории, когда молодежь, воодушевленные песнями группы "Ленинград", спивалась и умирала.

Сам же музыкант, по мнению Милонова, ведет абсолютно иной образ жизни, а людям предлагает "образ дешевого легкодоступного удовольствия".

"В Питере пить" - он вообще не понимает, что нужно делать в Санкт-Петербурге, потому он, как человек бескультурный

– сказал Милонов.

Ранее Piter.TV писал о том, что депутата не пустили в чисто женскую кофейню в Петербурге.

Фото: Twitter/Виталий Милонов