Милонова не пустили в чисто женскую кофейню в Петербурге

Депутат Госдумы заявил, что не особо-то и хотел попасть в кафе феминисток.

Днем 12 февраля в сети появилась информация, что чисто женского кафе, которое находится на Фонарном переулке, 3, посетил депутат Госдумы Виталий Милонов вместе с неизвестными людьми. По словам девушек, с этого момента их кафе "не только male-free, но и Милонов-free". Об этом сообщается в группе "Ребра Евы".

Феминистки написали пост, в котором рассказали, что в дверь ломились "неизвестные люди бандитского вида во главе с Милоновым". Незнакомцы в черном требовали открыть им, когда этого не произошло, они заявили, что девушки таким образом сеют ненависть к мужчинам.

Спустя несколько часов после неудачного рейда Виталий Милонов прокомментировал сложившуюся ситуацию. В интервью 78.ru он заявил, что не особо-то и хотел попасть в кафе феминисток. По словам депутата, увидев приближающихся мужчин, девушки сразу же закрыли дверь и не захотели разговаривать. После этого к парламентарию подошли местные жители и попросили побыстрее ликвидировать заведение.

Им очень не нравится, что в жилом доме действует какое-то кафе без вытяжек и т. д. Сомнительные люди ходят через их парадную в это кафе. Виталий Милонов

Ранее мы писали, что на открывшуюся в Петербурге чисто женскую кофейню пожаловались в прокуратуру. Пользователи интернета заявили, что заведение нарушает Конституцию и Гражданский кодекс РФ. Отметим, что с 11 до 19 часов кафе могут посещать только женщины.

Видео: ВКонтакте / Рёбра Евы