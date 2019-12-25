Эксперт прокомментировал слова Зюганова о женских партиях

Коммунист считает, что в одиночку женщины не смогут решать все проблемы.

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов выразил свое мнение по поводу женских партий и феминизма. По его словам, женские партии — это полная ерунда. Такое заявление прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Зюганов задался вопросом о том, способна ли женская партия одна что-то решить. Такую ситуацию он назвал "противоестественной и ненормальной", напомнив, что предназначение женщины — в продолжении рода и облагораживании жизни.

Человек, идеалом которого, по-видимому, является однопартийная система, вероятно, не может понять, что политическая сила может быть создана для отстаивания интересов в той или иной сфере. К примеру, различные "зеленые" партии в ЕС ориентированы на защиту природы и трансформацию экономики на "зеленый лад". сказали эксперты.

Кроме того, говорить о "декоративной" роли женщины в современном мире уже неприлично, отметили авторы Telegram-канала.

Фото: ВКонтакте / Геннадий Зюганов