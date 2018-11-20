На петербургскую кофейню, где можно попробовать "американку", пожаловались в прокуратуру

Кофейню могут посещать только женщины. С 11:00 и до 19:00 мужчинам вход запрещен. После семи часов вечера заведение могут посещать все желающие.

В Петербурге открылась кофейня, куда могут приходить только женщины и уже на данное заведение подали заявление в прокуратуру. Одному из пользователей не понравилось, что посещать заведение с 11:00 до 19:00 не могут мужчины. Об этом сообщают городские СМИ.

Человек, подавший заявление в прокуратуру, считает, что такое заведение нарушает Конституцию и Гражданский кодекс России. Активисты заявляют, в кофейне нарушают часть 2 статьи 6 Конституции России (каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации), а также пункты 1 и 3 статьи 426 Гражданского кодекса страны (Лицо, осуществляющее предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим лицом в отношении заключения публичного договора, за исключением случаев, предусмотренных законом или иными правовыми актами. Отказ лица, осуществляющего предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, от заключения публичного договора при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары, услуги, выполнить для него соответствующие работы не допускается, за исключением случаев).

Если прокуратура найдет нарушения в работе данного кафе, то виновных привлекут к административной ответственности.

Фото: Бумага