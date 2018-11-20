В Петербурге открылась кофейня, где можно попробовать "американку" за 100 рублей

Кофейню могут посетить только женщины.

В Петербурге свои двери открыло первое в кафе, в котором будут обслуживать только женщин. Об этом сообщает издание Village.

Кофейня открылась в Фонарном переулке. Там будут рады видеть только дам, однако, такое ограничение действует только днем. Вечером мужчины также смогут заглянуть в заведение на чашечку кофе. Забавляют и названия привычных напитков. Вместо капучино, американо и латте, вам предложат кофе "капучинесса", "американка" и "латесса".

По вечерам в кофейне будут устраиваться кинопоказы, лекции. Это заведение будет "только для своих", так как особых опознавательных знаков и указаний дороге к этому месту не будет.

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