В сети появились видео ограбления студента на улице Ивана Фомина

Преступники похитили у молодого человека почти один миллион рублей.

Грабители, укравшие у студента Политеха почти миллион рублей, попали на видео. В группе "Безопасный дом" опубликовали видеоролик с наружных камер видеонаблюдения, на которых видно как один из нападавших заходит в дом за несколько секунд до возвращения студента, а затем выходит из здания с сумкой.

По предварительным данным, на 18-летнего первокурсника Политехнического университета напали в девятом часу вечера в подъезде дома 13/1 по улице Ивана Фомина. Юношу связали пластиковыми хомутами и забрали сумку, в которой лежали 950 000 рублей. Деньги принадлежат 43-летнему отцу студенты, который является директором фирмы, торгующей зерном, семенами и кормами. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).

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Видео: группа "Безопасный дом"