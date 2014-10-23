Мужчина упал с восьмого этажа на улице Ивана Фомина и выжил

Пострадавшего госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

В Петербурге мужчина случайно выпал из окна на восьмом этаже и попал в реанимацию. Об этом пишет "Фонтанка" 1 октября.

Инцидент произошел сегодня ночью на улице Ивана Фомина. По предварительной информации, нетрезвый 42-летний местный житель облокотился на стенку общего балкона, после чего случилось падение. Он приземлился на припаркованную машину, пробив лобовое стекло. Пострадавшего госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Ранее мы сообщили о том, что на Сытнинской улице петербуржец погиб после падения с пятого этажа. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Фото: Piter.TV