Мужчина упал с восьмого этажа на улице Ивана Фомина и выжил
Сегодня, 14:22
Пострадавшего госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

В Петербурге мужчина случайно выпал из окна на восьмом этаже и попал в реанимацию. Об этом пишет "Фонтанка" 1 октября. 

Инцидент произошел сегодня ночью на улице Ивана Фомина. По предварительной информации, нетрезвый 42-летний местный житель облокотился на стенку общего балкона, после чего случилось падение. Он приземлился на припаркованную машину, пробив лобовое стекло. Пострадавшего госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. 

Ранее мы сообщили о том, что на Сытнинской улице петербуржец погиб после падения с пятого этажа. Все обстоятельства трагедии устанавливаются. 

Фото: Piter.TV 

