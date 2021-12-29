На улице Ивана Фомина 10 пожарных и спецмашины тушили ларек с шавермой

Возгорание ликвидировали за 25 минут.

Сегодня утром, 22 января, в Выборгском районе Петербурга произошел пожар. В ларьке с шaвермой на улице Ивана Фомина, 14/1, вспыхнули 10 "квадратов". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Тушить огонь отправили к 07:19 10 спасателей на 2 спецмашинах. Спустя 25 минут пламя локализовали. В результате случившегося никто не пострадал.

На данный момент устанавливается причина пожара. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Подпорожье 12-летний мальчик провалился под лед.

Фото: Piter.tv