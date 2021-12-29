В Подпорожье 12-летний мальчик провалился под лед

По предварительной информации, он получил сильное обморожение ног.

В поселке Подпорожье в Ленобласти спасли 12-летнего мальчика, который провалился под лед. Об этом стало известно Piter.TV.

Попавшему в беду ребенку пришли на помощь прохожие. Они оперативно вытащили его на берег и отвели отогреваться в ближайшую парадную.

По предварительной информации, мальчик получил сильное обморожение ног. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что несовершеннолетнюю изнасиловали на скамейке в школе в Петербурге.

Фото: pexels.com