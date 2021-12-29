  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Несовершеннолетнюю изнасиловали на скамейке в школе в Петербурге
Сегодня, 8:51
300
Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Несовершеннолетнюю изнасиловали на скамейке в школе в Петербурге

0 0

Девочка самостоятельно обратилась в  приемный покой.

Полиция Петербурга решает вопрос о возбуждении уголовного дела после информации об изнасиловании несовершеннолетней 2004 года рождения. Об этом стало известно Piter.TV.

В полицию обратилась мать потерпевшей. Она рассказала, что 18-летний знакомый ее дочери изнасиловал ее на скамейке на территории школы. Инцидент произошел в период с 15 до 17 часов.

Чуть позже в полицию поступила телефонограмма из Детской городской больницы №5. Медики рассказали, что девочка самостоятельно обратилась в  приемный покой. Острой гинекологической патологии у нее не выявлено.

Ранее мы писали, что в Колпино неизвестный изнасиловал девушку с ДЦП.

Фото: Piter.TV

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии