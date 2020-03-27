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Ревнивый житель Петербурга вонзил нож в неприятеля на улице Ивана Фомина
Сегодня, 11:15
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Ревнивый житель Петербурга вонзил нож в неприятеля на улице Ивана Фомина

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Заявитель попал в больницу. Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести. 

Накануне днем, 8 октября, в квартире дома на улице Ивана Фомина хулиган вонзил нож в спину неприятеля. Конфликт произошел на фоне ревности. Об этом сообщили  в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавший обратился в полицию. Правоохранители выяснили, что злоумышленником оказался 32-летний горожанин. Известно, что он имеет судимость. На него завели уголовное дело.

Заявитель попал в больницу. Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести. 

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Фото: Piter.tv

 

Теги: полиция, пырнул ножом, ранил неприятеля, ревнивый мужчина, улица ивана фомина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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