Ревнивый житель Петербурга вонзил нож в неприятеля на улице Ивана Фомина

Заявитель попал в больницу. Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести.

Накануне днем, 8 октября, в квартире дома на улице Ивана Фомина хулиган вонзил нож в спину неприятеля. Конфликт произошел на фоне ревности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавший обратился в полицию. Правоохранители выяснили, что злоумышленником оказался 32-летний горожанин. Известно, что он имеет судимость. На него завели уголовное дело.

Заявитель попал в больницу. Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести.

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Фото: Piter.tv