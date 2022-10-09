В ресторане "Европа" свадьба закончилась убийством

Пострадавшего попытались спасти родители и друзья. Они отнесли его в машину такси, чтобы оперативно госпитализировать. Но по дороге у больницу 26-летний мужчина погиб.

В Московском районе в субботу, 8 октября, убили жителя Купчино. По информации Piter.tv, преступление произошло в ресторане "Европа", который находится на Витебском проспекте, 41. В заведении отмечали свадьбу.

Правоохранители выяснили, что 31-летний москвич поругался на торжестве с 26-летним жителем Петербурга. Неожиданно мужчина пять раз выстрелил в неприятеля из своего пистолета "Гроза-01" калибра 9 мм.

Пострадавшего попытались спасти родители и друзья. Они отнесли его в машину такси, но по дороге у больницу 26-летний мужчина погиб. Он скончался в 23:40 от полученных ран.

По горячим следам стражи порядка задержали подозреваемого. Он находился в помещении ресторана. У злоумышленника изъяли пистолет, пять гильз и столько же резиновых пуль. На него завели уголовное дело.

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Фото: Piter.tv