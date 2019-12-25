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Иномарка Audi вылетела на пешеходную зону с Литейного моста
Сегодня, 9:24
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Иномарка Audi вылетела на пешеходную зону с Литейного моста

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В Центральном районе произошла массовая авария.

В субботу, 8 октября, в Центральном районе Петербурга произошла массовая авария. На Литейном мосту машина Audi вылетела с проезжей части на пешеходную. Об этом сообщили очевидцы  в tg-канале  "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

По словам очевидцев, автомобиль "толкнула" другая легковушка. Информация о пострадавших уточняется. 

Там два или три автомобиля было. В Audi въехали, он или пешеходов пропускал, или машина перед ним стояла. К моменту, когда ТС фоткал, других (или другого) уже увез эвакуатор. 

Очевидец

Ранее на Piter.tv: на проспекте Просвещения первоклассник угодил под колеса иномарки.

Фото: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

 

Теги: гибдд, дпс, заехала на пешеходную зону, иномарка вылетела с моста, литейный мост, массовая авария
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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