Иномарка Audi вылетела на пешеходную зону с Литейного моста

В Центральном районе произошла массовая авария.

В субботу, 8 октября, в Центральном районе Петербурга произошла массовая авария. На Литейном мосту машина Audi вылетела с проезжей части на пешеходную. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам очевидцев, автомобиль "толкнула" другая легковушка. Информация о пострадавших уточняется.

Там два или три автомобиля было. В Audi въехали, он или пешеходов пропускал, или машина перед ним стояла. К моменту, когда ТС фоткал, других (или другого) уже увез эвакуатор. Очевидец

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Фото: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург"