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На проспекте Просвещения первоклассник угодил под колеса иномарки

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Ребенок находится в состоянии средней степени тяжести. Врачи диагностировали у пациента множественные ушибы и ссадины.

Накануне днем, 7 октября, первоклассника сбила машина в Выборгском районе Петербурга. По информации Piter.tv, ДТП произошло на проспекте Просвещения у дома № 9. 

Известно, что за рулем иномарки Renault Logan находился 50-летний водитель. Он задел ребенка при повороте налево на разрешающий сигнал светофора. 

В результате случившегося пострадавший попал в больницу. Ребенок находится в состоянии средней степени тяжести. Врачи диагностировали у пациента множественные ушибы и ссадины.

Водитель за текущий год один раз нарушал правила дорожного движения, выяснили правоохранители. 

Ранее на Piter.tv: в Луге погибла в ДТП с мусоровозом 69-летняя пенсионерка.

Видео: Piter.tv 

Теги: первоклассник попал под машину, проспект просвещения, сбил пешехода
Категории: Лента новостей, Происшествия, Картина дня, Новости СПб, ДТП,

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