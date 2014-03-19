На проспекте Просвещения первоклассник угодил под колеса иномарки

Ребенок находится в состоянии средней степени тяжести. Врачи диагностировали у пациента множественные ушибы и ссадины.

Накануне днем, 7 октября, первоклассника сбила машина в Выборгском районе Петербурга. По информации Piter.tv, ДТП произошло на проспекте Просвещения у дома № 9.

Известно, что за рулем иномарки Renault Logan находился 50-летний водитель. Он задел ребенка при повороте налево на разрешающий сигнал светофора.

В результате случившегося пострадавший попал в больницу. Ребенок находится в состоянии средней степени тяжести. Врачи диагностировали у пациента множественные ушибы и ссадины.

Водитель за текущий год один раз нарушал правила дорожного движения, выяснили правоохранители.

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Видео: Piter.tv