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В Луге погибла в ДТП с мусоровозом 69-летняя пенсионерка
Сегодня, 9:50
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В Луге погибла в ДТП с мусоровозом 69-летняя пенсионерка

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По версии сотрудников ГИБДД,мужчина-водитель нарушил ПДД. 

В пятницу, 7 октября, на улице Победы в Луге произошла смертельная авария. По информации Piter.tv, 69-летняя женщина скончалась на месте ДТП.

Около 17:15 на дороге столкнулись мусоровоз и "Волга". Автомобили двигались по "встречке". На место случившегося прибыли правоохранители. Устанавливаются обстоятельства аварии. По версии сотрудников ГИБДД, мужчина нарушил ПДД. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.tv: в Тосненском районе спасатели вывели из леса двух взрослых и ребенка.

Фото: Piter.tv

Теги: авария в луге, погибла пенсионерка, транспорт, улица победы
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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