В Луге погибла в ДТП с мусоровозом 69-летняя пенсионерка

По версии сотрудников ГИБДД,мужчина-водитель нарушил ПДД.

В пятницу, 7 октября, на улице Победы в Луге произошла смертельная авария. По информации Piter.tv, 69-летняя женщина скончалась на месте ДТП.

Около 17:15 на дороге столкнулись мусоровоз и "Волга". Автомобили двигались по "встречке". На место случившегося прибыли правоохранители. Устанавливаются обстоятельства аварии. По версии сотрудников ГИБДД, мужчина нарушил ПДД.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: в Тосненском районе спасатели вывели из леса двух взрослых и ребенка.

Фото: Piter.tv