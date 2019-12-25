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В Тосненском районе спасатели вывели из леса двух взрослых и ребенка
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В Тосненском районе спасатели вывели из леса двух взрослых и ребенка

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Компания заблудилась в чаще.

В пятницу, 7 октября, спасатели Ленобласти отыскали в лесу трех человек, которые заблудились в чаще. Их обнаружили в лесном массиве около деревни Пустынка. Об этом сообщили в Telegram-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".

Волонтеры вывели семью из леса и передали пострадавших родственникам. Информация о состоянии их здоровья уточняется.

Ранее на Piter.tv: биолог Глазков предостерег от употребления грибов-гигантов в пищу.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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