В Тосненском районе спасатели вывели из леса двух взрослых и ребенка

Компания заблудилась в чаще.

В пятницу, 7 октября, спасатели Ленобласти отыскали в лесу трех человек, которые заблудились в чаще. Их обнаружили в лесном массиве около деревни Пустынка. Об этом сообщили в Telegram-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".

Волонтеры вывели семью из леса и передали пострадавших родственникам. Информация о состоянии их здоровья уточняется.

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Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО